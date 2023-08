Onda de calor causa incêndios na Grécia e 18 corpos são encontrados carbonizados

Nesta terça-feira (22), 18 corpos carbonizados foram encontrados em uma área florestal afetada pelo incêndio que acontece na Grécia. Segundo as autoridades, as vítimas podem ser migrantes que cruzaram a fronteira entre Turquia e a Europa.

A região onde os corpos foram encontrados é uma área rural remota, no vilarejo de Avantas, próxima ao parque nacional de Dadia, que já vinha sofrendo com as chamas há dias. O incêndio é resultado da combinação de ventos intensos e temperaturas elevadas, que podem atingir os 41ºC.

Na noite de segunda-feira (21), outro corpo foi encontrado aos redores e uma morte foi registrada na região de Beócia, no Centro da Grécia. Totalizando 20 mortes causadas pelo incêndio em agosto.

"As buscas em toda a área onde o incêndio começou estão em andamento", disse o Corpo de Bombeiros.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)