OMS vê "alto risco" de disseminação do vírus da pólio em Gaza, avaliação em andamento

A Organização Mundial da Saúde disse nesta terça-feira (23/7) que há um alto risco de o vírus da poliomielite se espalhar pela Faixa de Gaza e além de suas fronteiras devido à terrível situação de saúde e saneamento no enclave palestino devastado pela guerra.

Ayadil Saparbekov, líder da equipe de emergências de saúde da OMS em Gaza e na Cisjordânia, disse que o poliovírus tipo 2 em circulação derivado da vacina foi isolado de amostras ambientais de esgoto em Gaza.

"Há um alto risco de disseminação do vírus circulante da pólio derivado da vacina em Gaza, não apenas por causa da detecção, mas também por causa da péssima situação do saneamento da água", disse ele a repórteres em Genebra, por meio de um link de vídeo de Jerusalém.

"Isso também pode se espalhar internacionalmente, em um ponto muito alto."

Saparbekov disse que os funcionários da OMS e da Unicef estavam programados para chegar a Gaza na quinta-feira para coletar amostras de fezes humanas como parte de uma avaliação de risco relacionada à descoberta do vírus.

Ele disse que a avaliação, que ele espera que seja concluída até o final da semana, permitirá que as autoridades de saúde emitam recomendações, "incluindo a necessidade de uma campanha de vacinação em massa, bem como o tipo de vacina que deve ser usada e qual a faixa etária da população que precisará ser vacinada".

A poliomielite, que é transmitida principalmente pela via fecal-oral, é um vírus altamente infeccioso que pode invadir o sistema nervoso e causar paralisia. Ela afeta principalmente crianças com menos de 5 anos de idade.

VEJA MAIS

Militares de Israel disseram no domingo que começariam a oferecer a vacina contra a poliomielite aos soldados que servem na Faixa de Gaza, depois que restos do vírus contagioso da poliomielite foram encontrados em amostras de teste em áreas do enclave costeiro.

Os militares também disseram que, com a cooperação de grupos internacionais, foram trazidas vacinas suficientes para cobrir mais de um milhão de pessoas em Gaza, que tem uma população total de cerca de 2,3 milhões de pessoas.

Sem serviços de saúde adequados, a população de Gaza é particularmente vulnerável a surtos de doenças, segundo autoridades de saúde pública e grupos de ajuda humanitária.

"Estou extremamente preocupado com a ocorrência de um surto em Gaza. E não se trata apenas de pólio, mas de diferentes surtos de doenças transmissíveis", disse Saparbekov.