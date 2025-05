Novo papa: que horas, no Brasil, começa o conclave na quarta-feira (07/05)?

A Igreja Católica dá início nesta quarta-feira, 7, ao Conclave que definirá o próximo líder da instituição. Na manhã do primeiro dia, os eleitores participam de uma missa solene na Basílica de São Pedro, que terá início às 10h no horário local (5h em Brasília) e abrirá a cerimônia de escolha do novo pontífice.

Os 133 cardeais eleitores, com menos de 80 anos, ficarão hospedados durante todo o período na residência de Santa Marta, no Vaticano. Os cardeais irão realizar quatro votações por dia, menos no primeiro dia, quando terá apenas uma votação. Na quarta, às 16h30 (11h30 em Brasília), a primeira votação será iniciada, com previsão de conclusão até às 19h (14h em Brasília). Após isso, a fumaça que indica a eleição, ou não, de um novo papa será lançada.

No segundo dia de votações, o Conclave passa a seguir um padrão: são realizadas quatro votações diárias, divididas em duas pela manhã e duas pela tarde. Entretanto, o público acompanha apenas duas fumaças diárias: a primeira por volta das 12h (7h em Brasília) e a segunda às 17h30 (12h30 em Brasília).

Se o novo papa for eleito já na primeira votação de uma das sessões, a fumaça branca pode surgir antes do horário estipulado. O anúncio oficial costuma ser feito entre 45 minutos e uma hora depois disso, com o novo líder da igreja se apresentando à multidão na sacada da Basílica de São Pedro.

Quantos dias pode durar o conclave

Nas eleições de Francisco, em 2013, as votações foram resolvidas em apenas dois dias. Para o Conclave deste ano, o Vaticano prorrogou até 31 de maio as credenciais de jornalistas que cobrem a Santa Fé. O calendário de imprensa também indica como período de funeral e Conclave as datas entre 21 de abril e 11 de maio.

Para ser eleito papa, o candidato precisa ter dois terços dos votos. Como o Conclave vai reunir 133 cardeias, serão necessários ao menos 89 votos.