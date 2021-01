Novo método de tratar o câncer remove aminoácidos de carne, peixe e ovos

Uma dieta pobre em serina, um aminoácido encontrado em carne, peixe e ovos - ingerida em conjunto com drogas para interromper a produção dela - pode fornecer uma nova abordagem para o tratamento do câncer.

À medida que crescem mais agressivamente, as células cancerosas são mais dependentes de serina - um bloco de construção de proteína - do que seus pares saudáveis, sugerindo um alvo em potencial.

Estudos em ratos e células humanas indicaram que a redução dos níveis de serina pode retardar o crescimento do tumor - mas muitas células cancerosas são capazes de fazer os seus próprios blocos.

A mutação KRAS, que permite que os tumores produzam serina, é encontrada em 30 por cento de todos os pacientes e é comum em cânceres de intestino e de pâncreas difíceis de tratar.

No entanto, pesquisadores do Reino Unido mostraram que, em ratos contendo um enxerto de células cancerosas do intestino humano, o crescimento do tumor é retardado por dietas com baixo teor de serina e pelo medicamento PH755.

Eles relataram que, de forma promissora, o PH755 induziu poucos efeitos colaterais nos animais - e a abordagem em duas pontas pode funcionar contra uma variedade de cânceres.

No entanto, trabalhos adicionais em células humanas e testes de segurança serão necessários antes que esta abordagem de tratamento possa ser recomendada para pacientes com câncer.