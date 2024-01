Novo antibiótico usa método inovador para matar superbactéria

Cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, identificaram um novo tipo de antibiótico com a capacidade de eliminar a Acinetobacter baumannii, uma superbactéria resistente às categorias de medicamentos disponíveis no mercado. A Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos (CRAB) emergiu como um importante patógeno global com opções de tratamento limitadas."Nenhuma nova classe química de antibiótico chegou aos pacientes em mais de 50 anos”, ressaltaram os pesquisadores em um artigo publicado nesta quarta-feira (03) na revista Nature.

Na análise de um banco de dados contendo 44.985 moléculas, a equipe descobriu a zosurabalpina, uma inovadora classe de antibióticos de pequenas moléculas, particularmente eficaz contra a A. baumannii e resistente a carbapenêmicos (CRAB).

VEJA MAIS

Este antibiótico, desenvolvido em parceria com o Grupo Roche (Suíça), foi submetido à testes em placas de laboratório infectadas e em camundongos, demonstrando a capacidade de inibir o crescimento da bactéria em ambos os contextos.

A Acinetobacter baumannii contém moléculas de lipopolissacarídeos (LPS) na membrana externa, as quais bloqueiam a entrada de antibióticos na célula. A zosurabalpina atua no processo de transporte do LPS da membrana interna para a externa da bactéria (periplasma), ligando-se a um complexo proteico na membrana bacteriana conhecido como LptB2FGC. Essa ligação impede o transporte do LPS, resultando em seu acúmulo em níveis tóxicos, matando a bactéria.