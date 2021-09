Nove dias após erupção, lava de vulcão Cumbre Vieja chega ao oceano

A lava vermelha e incandescente do Vulcão Cumbre Vieja, que devastou a ilha espanhola de La Palma, chegou ao Oceano Atlântico nessa terça-feira (28), nove dias depois de começar a descer pelas montanhas, danificando construções e destruindo plantações.

Imagens da Reuters mostraram nuvens de vapor branco esguichando para o alto na área de Playa Nueva. Autoridades alertaram sobre possíveis explosões e nuvens de gás tóxico quando a lava chegasse ao mar.

A lava atingiu o Oceano Atlântico na noite passada, na área conhecida como praia Los Guirres, também conhecida como Playa Nueva (Praia Nova). Autoridades locais pediram aos residentes que não saiam de suas casas por conta da possível emissão de gases tóxicos. (Saul Santos/Associtated Pres/Estadão Conteúdo)

"Quando a lava chega ao mar, o lockdown deve ser rigidamente respeitado", disse ontem Miguel Angel Morcuente, diretor do Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias (Pevolca).

A lava está fluindo no lado ocidental do vulcão, em direção ao mar, desde o dia 19 de setembro, destruindo quase 600 casas e plantações de banana em La Palma, que é vizinha de Tenerife, no arquipélago das Ilhas Canárias, na costa do norte da África.

Milhares de pessoas foram retiradas, e três vilas litorâneas estavam em lockdown na segunda-feira, esperando a chegada da lava ao oceanoo.

A Espanha classificou La Palma como zona de desastre, uma medida que irá repassar apoio financeiro para a ilha.

O governo anunciou um primeiro pacote de 10,5 milhões de euros, que inclui cerca de 5 milhões para a compra de casas e o restante para aquisição de móveis e bens domésticos essenciais, afirmou uma porta-voz.

* Reportagem adicional de Jon Nazca, Emma Pinedo e Inti Landauro