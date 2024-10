Nova atualização do X vai permitir que contas bloqueadas vejam suas publicações

O X (antigo Twitter) anunciou na última quarta-feira (16) que vai alterar a forma como o bloqueio de perfis funciona dentro da rede social. Em breve, as contas bloqueadas poderão visualizar as publicações, porém não poderão interagir enviando respostas, comentários ou curtidas aos posts.

"Em breve estaremos lançando uma mudança no funcionamento da função de bloqueio. Se suas postagens estiverem definidas como públicas, as contas que você bloqueou poderão visualizá-las, mas não poderão interagir (curtir, responder, repassar, etc.)", publicou a conta @XEng no X.

Ao abrir o X, os usuários se deparam com um anúncio avisando sobre a próxima atualização. Veja:

Anúncio da atualização sobre bloqueio de perfis (Foto/X)

Antes da atualização, o bloqueio impedia que uma pessoa específica acessasse seu conteúdo. O usuário bloqueado não conseguia visualizar suas postagens, e você não recebia interações nem publicações na sua linha do tempo. A principal mudança, portanto, é a nova visibilidade do conteúdo.

A empresa justifica essa decisão como uma questão de transparência, argumentando que o recurso “pode ser usado por usuários para compartilhar e esconder informações privadas ou ofensivas sobre quem eles bloquearam”.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)