Polícia Federal vai identificar pessoas que usaram o ‘X’ após supensão do STF

A Polícia Federal (PF) realizará uma investigação para identificar os usuários do ‘X’ (antigo twitter) que continuaram usando a rede social no Brasil, mesmo após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio da plataforma.

A investigação foca em quem utilizou o X após o dia 30 de agosto, quando a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já havia iniciado um trabalho com as operadoras para que a suspensão fosse efetivada.

Na época, Moraes impôs uma multa diária de R$ 50 mil a quem descumprisse a suspensão, inclusive com o uso de ferramentas como VPN, que permitem trocar a localização do internauta. As pessoas identificadas poderão ser multadas, conforme determina a decisão da Suprema Corte.

A identificação dos usuários de acessos irregulares foi pedida pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e autorizada por Moraes na última segunda-feira (16).

Nesta manhã, o ministro Moraes multou em R$ 5 milhões, por dia, a rede social X pelo “drible” efetuado para burlar o bloqueio que lhe foi imposto no Brasil. A ação autorizada por Elon Musk, dono do site, fez o ‘X’ retornar ao ar por algumas horas na última quarta-feira (18), apesar da suspensão judicial continuar vigente.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)