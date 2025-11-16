Capa Jornal Amazônia
Nossa Senhora de Nazaré ganha homenagem no 3º Círio de Miami neste domingo (16)

Devotos e comunidade brasileira em geral vão às ruas em Kendall, distrito de Miami, para reverenciar a padroeira

Eduardo Rocha
fonte

Católicos em Miami se reúnem neste domingo (16) para saudar Nossa Senhora de Nazaré (Foto: Divulgação)

Como demonstração de fé que ultrapassa fronteiras em todos os sentidos, no final da tarde deste domingo (16), às 17h nos Estados Unidos, às 19h no horário de Belém, será realizado o 3º Círio de Nazaré em Miami (EUA). O evento ocorre desde 2023 e conta com a participação de devotos que moram em Miami.

Início da programação e traslado da Imagem Peregrina

A programação começou por volta das 11h em Kendall (13h de Belém), com o Traslado da Imagem Peregrina de Nossa Senhora própria da comunidade brasileira. A carreata, reunindo a carro-berlinda, carros e motos, saiu do Santuário Mariano de Ermita de la Caridad em direção à Igreja Matriz de Corpus Christi.

Terço do Círio e a Procissão em Miami

Em um altar em frente à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, que pertence à Paróquia de Corpus Christi, será rezado o Terço do Círio a partir das 16h30 (18h30 de Belém). Em seguida, às 17h (19h de Belém), começará o Círio de Nazaré em Miami.

Os participantes irão percorrer o entorno da Igreja Matriz de Corpus Christi, ou seja, cerca de 500 metros. Fiéis acompanharão a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré em uma berlinda ornamentada. O tema do Círio de Nazaré de Miami é “Maria, Mãe e Rainha de Toda a Criação”.

