Da Amazônia à Flórida: Círio de Miami cresce e se consolida entre brasileiros nos EUA

Em sua terceira edição, o Círio de Nazaré de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, será realizado neste domingo (16), com o tema “Maria, Mãe e Rainha de Toda a Criação”. O evento é organizado pela Comunidade católica de Kendall em Miami-Dade e vem se consolidando como uma das maiores expressões da fé mariana entre brasileiros residentes nos Estados Unidos.

“O primeiro ano foi em 2023, quando fizemos a novena preparatória para o Círio. E, naquela ocasião, participou apenas uma comunidade. No segundo ano, em 2024, a adesão cresceu, com a formação de quatro novas comunidades. Já em 2025, o número chega a oito comunidades envolvidas, consolidando a expansão contínua do movimento de fé”, disse Carlos Waldney, paraense responsável pela organização da procissão. O Círio foi levado para Miami por imigrantes brasileiros, com apoio de instituições brasileiras e americanas, com o objetivo de fortalecer a fé por meio da devoção”.

A programação neste domingo começará às 11h da manhã (horário local), com missa na Ermita de la Caridad, santuário mariano em Miami. A celebração se estende até o meio-dia. Por volta das 12h30, terá início o traslado motorizado, formado por carros e motos, que levará a imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a Igreja Matriz de Corpus Christi, onde será realizada a procissão do Círio. (Os horários de Brasília estão duas horas à frente do fuso horário de Miami.)

“A imagem deve chegar por volta das 13h30. Ela desce do carro-berlinda e segue para a capela, onde ficará exposta para que as pessoas possam orar, rezar o terço e ficar mais próximas da imagem dentro da capela”, detalhou o organizador. Às 16h30, a imagem sai da capela e é levada para um altar montado em frente à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, templo histórico que funciona como museu e pertence à paróquia de Corpus Christi. Nesse local, será realizado o terço do Círio. Em seguida, por volta das 17 horas, inicia-se a procissão, que percorrerá o entorno da paróquia. “É uma procissão pequena, mas que terá todo o nosso ícone - Nossa Senhora sendo conduzida na berlinda, a corda do Círio, onde as pessoas poderão viver esse momento de devoção e agradecimento que temos no Brasil”, detalhou Carlos Waldney.

A missa do Círio está prevista para começar às 18 horas, na Igreja de Corpus Christi. A celebração será presidida pelo padre Francisco Assis de Oliveira, reitor da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. Após a missa, haverá uma pequena confraternização entre os participantes. Este será o terceiro ano consecutivo do Círio de Nazaré nos Estados Unidos, e, segundo o organizador, o número de devotos cresce a cada edição. “A cada ano podemos perceber um aumento maior de pessoas em devoção à Nossa Senhora. Isso a gente mede também pelo terço do Círio, que é um momento de preparação. Aqui, somos imigrantes e o principal objetivo é o fortalecimento da nossa fé cristã em Jesus, por meio de Nossa Mãe Maria, e também dos nossos laços de fraternidade e comunidade”, afirmou.

“Temos as diferenças culturais, de hábitos. O Círio de Belém tem 233 anos, e aqui estamos apenas no terceiro. Esperamos que, aos poucos, a gente possa criar mais raízes, fortalecendo ainda mais a devoção. Acompanhamos o tema de Belém como forma de unificar as mensagens, para que a mensagem seja mais unida. A única coisa diferente é o cartaz. E, devagarzinho, nós vamos evangelizando, que é o principal papel”, destacou Carlos Waldney.

Paraenses ajudam na divulgação do Círio em Miami

Ainda segundo ele, os grupos de brasileiros que vivem nos Estados Unidos têm se engajado na divulgação do Círio, explicando aos fiéis locais o significado da devoção mariana e os símbolos da tradição paraense. “Nossos irmãos do Pará que estão aqui caminham conosco nessa jornada. Eles vão em cada local, em cada região dessas que eu falei, divulgando, explicando, esclarecendo dúvidas que às vezes as pessoas têm sobre Nossa Senhora de Nazaré”, disse.

A relação com o Círio de Belém, segundo o organizador, é um dos pontos mais fortes da celebração. “Isso está enraizado na nossa cultura, do povo paraense. Quando se fala de Círio, a coisa vem de maneira até natural. Aqui percebemos que é até um ponto positivo. Vemos que precisa ser explicado, precisa ser falado — e, com isso, as pessoas vão prestando atenção, vão perguntando, e quanto mais descobrem sobre o Círio, mais elas querem participar”, observou. Para Carlos Waldney, a realização do Círio de Nazaré em Miami tem um significado profundo para os imigrantes.

“É muito bom, é gratificante, porque é algo que todos nós fazemos como voluntários. Cada um se doa dentro de suas possibilidades. Essa descoberta de uma tradição, de uma cultura, acaba alimentando as forças. A gente fica muito satisfeito com isso”, afirmou.

Ele acrescentou que o Círio tem sido uma forma de fortalecer a fé e trazer esperança a quem deixou o Brasil em busca de uma nova vida. “Acreditamos que o Círio veio pra cá no momento em que todos nós precisávamos de apoio, de fortalecimento de fé. Todo mundo sai do seu país, deixa a família, larga tudo pra trás. Cada um com o seu motivo, mas deixa tudo. E isso vem como uma esperança para todos que vivem aqui - não só brasileiros, mas também pessoas de outras nacionalidades católicas e cristãs que participam com a gente”, disse.

Para Carlos Waldney, nada é coincidência. “Acreditamos que nada acontece por acaso. O fato de termos hoje o Círio sendo realizado aqui nos Estados Unidos é uma bênção para todos nós. Certamente vai servir para confortar o coração e fortalecer a fé dos imigrantes que estão vindo pra cá”, observou. Sobre a realização do Círio em Miami, disse Carlos: “A grande responsabilidade disso acontecer, o grande apoio para que isso pudesse ser realizado, foi pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a própria Guarda de Nazaré. Então, tivemos um apoio incondicional por parte deles”, disse.