círio de nazaré chega à terceira edição em miami, na flórida, em novembro

Pelo terceiro ano consecutivo, o Círio de Nazaré será realizado em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. A programação vai no dia 16 de novembro. O Círio é organizado pela comunidade católica de Kendall, cidade na área metropolitana de Miami.

Segundo Carlos Waldney, paraense organizador da procissão, a programação oficial deste ano está sendo fechada até, no máximo, o fim desta semana. Em 2024 ocorreu a segunda edição do Círio de Nazaré nos Estados Unidos. Em Miami, o Círio foi realizado pela primeira em 2023, levado por imigrantes brasileiros, com apoio de instituições brasileiras e dos EUA, com o objetivo de fortalecer a fé por meio da devoção a Maria.