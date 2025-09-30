Capa Jornal Amazônia
Círio de Nazaré chega à terceira edição em Miami, na Flórida, em novembro

A programação oficial deste ano deverá ser concluída até o fim desta semana

O Círio em Miami, neste ano, vai ocorrer dia 16 de novembro (Foto: Elô Vasconcelos- DFN Círio de Miami (Arquivo))

Pelo terceiro ano consecutivo, o Círio de Nazaré será realizado em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. A programação vai no dia 16 de novembro. O Círio é organizado pela comunidade católica de Kendall, cidade na área metropolitana de Miami.

Segundo Carlos Waldney, paraense organizador da procissão, a programação oficial deste ano está sendo fechada até, no máximo, o fim desta semana. Em 2024 ocorreu a segunda edição do Círio de Nazaré nos Estados Unidos. Em Miami, o Círio foi realizado pela primeira em 2023, levado por imigrantes brasileiros, com apoio de instituições brasileiras e dos EUA, com o objetivo de fortalecer a fé por meio da devoção a Maria.

