Norte-coreanos ‘estão morrendo de fome em campos de quarentena’

Pacientes infectados pelo novo coronavírus na Coreia do Norte estão sendo colocados em “campos de quarentena” e deixados para morrer de fome, afirmou Tim Peters, um ativista cristão que dirige a organização de caridade Helping Hands Korea, sediada em Seul, na Coreia do Sul. O ditador Kim Jong-Um tem dito que a covid não chegou ao país comunista.

Ele disse que fontes na Coréia do Norte afirmam que “campos de quarentena” para pessoas com o coronavírus foram instalados em cidades próximas à fronteira chinesa.

Outros relatórios sugerem que pessoas com sintomas do vírus estão “sendo fechadas com tábuas em suas casas sem comida” e que as autoridades incineraram dezenas de corpos de vítimas de covid.

Os encarcerados nos campos geralmente ficam sem cuidados médicos e a fome é abundante, disse Peters. Ele relatou ao The South China Morning Post: “Uma das informações mais alarmantes que chegamos é que o governo [norte-coreano] está fornecendo o mínimo ou nenhum alimento ou remédio para aqueles que estão enterrados lá. Cabe às famílias dos cidadãos em quarentena chegar até a borda dos campos e levar comida para manter vivos os parentes em quarentena, juntamente com qualquer auxílio de saúde que eles possam reunir, sejam medicamentos comprados vendidos nos mercados ou até remédios caseiros à base de ervas colhidos nas encostas das montanhas.”

“Doença fantasma”

“Minhas fontes indicam que muitos nesses campos já morreram, não apenas de pandemia, mas também de fome e causas relacionadas”, afirma Peters, cuja ONG entrega suprimentos médicos e outros suprimentos para a Coreia do Norte. Ele descreve a situação da pandemia no país como “muito grave”.

Refugiados que fugiram da Coreia do Norte, mas mantiveram contato com parentes que ainda estão no país, relataram casos de pessoas com sintomas “sendo forçadas ao isolamento ou sendo fechadas em suas casas sem comida ou outro tipo de apoio e deixadas para morrer”, segundo o pastor David Lee.

Lee, que trabalha com desertores norte-coreanos em Seul, disse que o coronavírus é chamado de "doença fantasma" pelos norte-coreanos e não há "kits de teste adequados" para rastrear ou impedir a disseminação do vírus.

Ditador

As revelações chocantes ocorrem após Kim Jung-Un dizer que o país estava "livre do coronavírus", durante um discurso em um desfile militar comemorativo do 75º aniversário do Partido Democrático dos Trabalhadores da Coreia.

O líder norte-coreano culpou as sanções internacionais, tufões e o coronavírus por impedi-lo de cumprir as promessas de progresso econômico.

Ele disse estar grato por nenhum norte-coreano ter testado positivo para a doença, uma afirmação que a Coreia do Sul e os Estados Unidos já questionaram.