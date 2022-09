No hospital, influenciadora pensa estar com prisão de ventre e descobre gravidez

Já pensou apresentar um inchaço abdominal, com histórico de prisão de ventre, e sair com a notícia de estar grávida? Foi exatamente isso que aconteceu com a influenciadora digital Abby Pollock, 28 anos. A jovem sofre de síndrome do intestino irritável. As crises camuflaram os seis meses de gestação.

Pelas redes sociais, Abby chegou a comentar começou a sofrer de constipação severa e dores agudas no estômago. Os sintomas são comuns da doença. Mas ao fazer um ultrassom, o médico revelou a existência do bebê. “Isso não é inchaço, é um bebê. E, pelo que parece, pode ser um bebê de seis meses”, disse o médico, segundo a influenciadora.

Abby conta que chegou a apresentar irregularidades na menstruação e não teve os sintomas de gravidez. Chegou a fazer o teste e deu negativo. “Ele estava crescendo atrás do meu osso pélvico, o que explica por que minha barriga não estava aparecendo e, de repente, eu tive um galo nas costas”, explica a canadense.

Abby contou, ainda, que chegou a brincar com o namorado e divulgar nas redes sociais que o inchaço parecia uma gestação. Em seguida, confirmou, que estava com 27 semanas de gestação.

VEJA MAIS

No Youtube, ela postou um vídeo contando como foi todo o processo da descoberta. Veja!

A influencer segue compartilhando dicas fitness nas redes sociais, agora um conteúdo mais voltado às gestantes.