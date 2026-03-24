No 25º dia da guerra, Irã ataca Israel e países árabes, enquanto israelenses miram Beirute

O Irã lançou mísseis e drones contra Israel e países árabes do Golfo Pérsico nesta terça-feira, 24, o 25º dia da guerra no Oriente Médio, apesar das declarações da véspera do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que há uma negociação em andamento pelo encerramento do conflito.

O regime iraniano negou qualquer conversa com autoridades americanas e disse que Trump manipulou os mercados com notícias falsas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também ignorou as declarações do aliado e garantiu que os ataques contra o Irã e o Líbano serão mantidos. "Há mais por vir", afirmou.

Na madrugada desta terça, o Irã disparou três ondas de mísseis contra Israel. Houve relatos de impactos no norte do país, segundo autoridades israelenses.

Simultaneamente, Israel bombardeou subúrbios de Beirute em busca de alvos do grupo Hezbollah, ligado ao Irã.

Um ataque a um apartamento residencial na capital do Líbano matou pelo menos duas pessoas, segundo o Ministério da Saúde do país.

No Kuwait, linhas de energia foram atingidas por estilhaços de defesa aérea, o que provocou apagões. Sirenes de alerta de mísseis soaram no Bahrein. Já a Arábia Saudita relatou ter destruído 19 drones iranianos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.