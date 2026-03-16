No 16º dia da guerra, Israel ataca Beirute e Irã mira países do Golfo Pérsico

Israel atacou a capital do Líbano, Beirute, nesta segunda-feira, 16, registrando explosões. Em paralelo, novos bombardeios foram lançados contra Teerã, capital do Irã. Os ataques marcam o 16º dia da guerra no Oriente Médio.

O Irã, por sua vez, direcionou ataques a países árabes do Golfo Pérsico. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o aeroporto local foi fechado temporariamente. A medida ocorreu após um drone iraniano atingir um tanque de combustível próximo ao terminal.

A Arábia Saudita informou ter abatido 35 drones lançados pelas forças iranianas. Israel também relatou estar sob ataque do Irã. A escalada das tensões mantém o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz interrompido.

Impacto no Petróleo e Reações Internacionais

A interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz pelo Irã agrava a pressão sobre o mercado. As cotações do petróleo acumulam alta de quase 45% desde o dia 28. Nesta data, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma ofensiva contra o Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou a ajuda de sete países para reabrir a rota do petróleo, sem especificar quais seriam. Ele ameaçou membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) com um futuro "muito ruim" para a aliança caso não colaborem com a desobstrução do Estreito de Ormuz.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, classificou como "ilusões" informações sobre um possível fim negociado para o conflito. Ele negou a abertura de qualquer diálogo com os países considerados inimigos.