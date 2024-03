Nicolás Maduro oficializa candidatura ao 3º mandato na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou, no sábado (16), que vai concorrer às eleições presidenciais do país. Desde 2013 no poder, Maduro busca o terceiro mandato e permanecer no cargo até 2030.

O anúncio foi feito durante um evento do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). A legenda controla o Executivo venezuelano desde 2007, quando foi fundado por Hugo Chavéz.

“Não importa que me censurem, me proíbam, me persigam, mas aqui só há um destino, a vitória popular em 28 de julho deste ano de 2024”, declarou Maduro no evento.

Os adversários de Maduro na disputa eleitoral ainda não estão definidos, especialmente a principal opositora do atual presidente, María Corina Machado, ser proibida de exercer cargos públicos por 15 anos.

A oposição tem até 25 de março para confirmar os nomes que disputarão o pleito eleitoral.