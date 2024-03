Eleição presidencial da Venezuela já tem data marcada

O chefe do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Elvis Amoroso, anunciou, nesta terça-feira (5), que a eleição presidencial da nação venezuelana deve acontecer no dia 28 de julho deste ano.

O atual presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, deve concorrer a reeleição. Porém, até o momento não há certeza sobre quem vai enfrentar no pleito eleitoral.

A Suprema Corte manteve a decisão que impede María Corina Machado, principal representante da oposição no país, de disputar cargos públicos. María foi eleita com folga nas primárias da oposição, realizada em outubro do ano passado.

A eleição vai acontecer na data em que nasceu Hugo Chávez, antecessor e mentor de Maduro. Chávez faleceu em 2013.

O atual governo e a oposição acordaram, em outubro de 2023, para realizar a eleição presidencial no segundo semestre deste ano, com a supervisão de autoridades internacionais e com cada um dos lados podendo escolher os seus candidatos.

A União Europeia e a Onu serão responsáveis pela observação do processo eleitoral no país. À epóca, a posição chegou a levatar dúvidas se Maduro cumpriria com o acordo, temores que parecem ter sido reforçados com a atual situação da oponente do presidente, María Corina Machado.