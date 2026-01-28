Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Nevasca e onda de frio nos Estados Unidos podem ocorrer novamente em fevereiro

Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos enfrentam, desde o último final de semana, um frio intenso provocado por uma forte tempestade de inverno. Os termômetros chegaram a marcar -30,6°C nos estados de Minnesota e Wisconsin, e ao menos 30 pessoas morreram no país - os casos envolvem desde hipotermia até acidentes de trânsito.

A nevasca é causada por uma deformação do vórtice polar, uma massa de ar que normalmente fica acima do Polo Norte, mas que se deslocou para o sul.

A capital, Washington D.C, e outros 20 estados decretaram estado de emergência e mais de 500 mil pessoas tiveram o fornecimento de energia interrompidos. Voos e aulas precisaram ser cancelados.

Embora as previsões indiquem um alívio do frio neste final de semana, a previsão é que os americanos voltem a registrar chuvas e ventos intensos na semana que vem, e uma nevasca tão forte como a atual dias depois.

"O vórtice polar que foi responsável pelo frio intenso e as nevascas que aconteceram nos Estados Unidos nos últimos dias seguem influenciando o tempo até o próximo final de semana", informou Sabrina Custódio, meteorologista da Tempo OK.

"Os modelos de previsão do tempo indicam que as temperaturas podem ficar 20°C graus abaixo de zero até, aproximadamente, sábado, 31, dando um alívio no domingo, 1° de fevereiro", acrescentou a especialista.

Sabrina afirma que, entre domingo e segunda-feira, 2, haverá a formação de um novo centro de baixa pressão no oceano, que pode causar chuvas, neve e rajadas de vento intensas, principalmente nas áreas costeiras dos EUA.

Ela alerta que o frio pode se agravar. "A partir da segunda semana de fevereiro, há previsão de um novo frio intenso que pode registrar temperaturas semelhantes ao que aconteceu neste evento".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/INVERNO/TEMPESTADE/NEVASCA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula encontra presidente de direita da Bolívia e o convida para visita ao Brasil

28.01.26 19h38

Lula critica intervenção militar e diz que 'uso da força' não combate mazelas da América Latina

28.01.26 12h53

Demissão em massa

Amazon anuncia corte de 16 mil empregos em todo o mundo

Em outubro do ano passado, a Amazon já havia anunciado a eliminação de 14 mil vagas administrativas

28.01.26 12h37

'Brasil defende neutralidade do Canal do Panamá', afirma Lula

28.01.26 12h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

PROTESTO

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra avanço do fascismo

Manifestantes criticam políticas migratórias, relações internacionais e denunciam retrocessos democráticos

21.01.26 10h49

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

Nipah x Covid-19

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

27.01.26 18h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda