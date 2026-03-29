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Mundo

Netanyahu determina liberação de acesso a cardeal e autoriza missa na Igreja do Santo Sepulcro

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, determinou nesta segunda-feira (horário local) que a polícia permita o acesso do cardeal Pierbattista Pizzaballa à Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e autorize a realização de celebrações religiosas.

Mais cedo, a polícia de Jerusalém havia barrado a entrada na igreja para a missa do Domingo de Ramos. Netanyahu alegou que o bloqueio era por questões de segurança.

"Nos últimos dias, o Irã tem atacado repetidamente com mísseis balísticos os locais sagrados das três religiões monoteístas em Jerusalém. Em um dos ataques, fragmentos de mísseis caíram a poucos metros da Igreja do Santo Sepulcro", explicou ele na rede X. "Para proteger os fiéis, Israel pediu aos membros de todas as religiões que se abstivessem temporariamente de praticar o culto nos locais sagrados cristãos, muçulmanos e judaicos na Cidade Velha de Jerusalém".

Contudo, assim que tomou conhecimento do incidente com o Cardeal Pizzaballa, o primeiro-ministro disse que instruiu as autoridades a permitirem que o patriarca realizasse as missas como desejasse.

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