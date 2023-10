Navio de guerra dos EUA intercepta mísseis lançados provavelmente em direção a Israel

Um navio de guerra dos Estados Unidos interceptou mísseis lançados provavelmente, segundo o governo americano, por rebeldes houthis do Iêmen, uma facção xiita apoiada pelo Irã, que estava mirando provavelmente em direção a Israel. Os EUA, que prometeram apoio a Israel em sua guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas, afirmam que o possível ataque era destinado a Israel.

O incidente ocorreu no Mar da Arábia, onde a Marinha dos EUA realiza patrulhas constantes. O governo de Joe Biden enviou um grupo de porta-aviões para o Mediterrâneo oriental, perto da costa israelense, como medida de dissuasão para evitar o envolvimento do Irã no conflito entre Israel e o Hamas, que é respaldado por Teerã.

VEJA MAIS

Os houthis do Iêmen estão envolvidos em uma guerra civil com o regime autoritário local desde 2014. No ano seguinte, a Arábia Saudita, rival do Irã, interveio em favor da ditadura acossada do país árabe. Segundo a ONU, aproximadamente 80% dos 4,5 milhões de iemenitas foram deslocados de suas casas devido à guerra, que resultou na morte de cerca de 350 mil pessoas.