Nasa revela imagens que mostram 'rios de ouro' na Amazônia; veja

A foto tirada da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) mostra aparentes rios de ouro correndo pela floresta amazônica em Madre de Dios, estado do leste do Peru. Mas, na verdade, são poços de prospecção, provavelmente deixados por mineradores, de acordo com o Observatório Terrestre da Nasa, que publicou a imagem.

Normalmente escondidos das lentes da ISS, os rios apareceram devido à luz do sol refletida.

O flagrante é do rio Inambari, com diversos poços cercados por áreas desmatadas com dejetos lamacentos.

A mineração independente de ouro é responsável por grande parte do dinheiro que circula na região de Madre de Dios. Segundo a Nasa, é uma das maiores indústrias de mineração não registradas do mundo.

Junto com a mineração desenfreada vem o desmatamento na região, além do despejo do mercúrio usado para extrair o ouro, poluindo os cursos d’água, acrescentou a agência.

Em dois anos, a mineração de ouro destruiu o equivalente a mais de 34 mil campos de futebol americano da floresta amazônica peruana, de acordo com a análise feita

A foto foi tirada em 24 de dezembro, mas divulgada no início deste mês.