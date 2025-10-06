Capa Jornal Amazônia
Mundo

Na França, tribunal de apelação revisita caso de estupro de Gisèle Pelicot

Estadão Conteúdo

Menos de um ano após o veredicto histórico em um julgamento por estupro e uso de drogas que chocou a França no ano passado e transformou Gisèle Pelicot em um ícone global, um tribunal de apelação está pronto para julgar o caso de um homem que contesta sua condenação.

O operário de construção civil Husamettin Dogan, de 44 anos, condenado a nove anos de prisão em dezembro do ano passado, nega ter tido a intenção de estuprar Gisèle. Ele alega que foi enganado por Dominique Pelicot, ex-marido de Gisèle, que drogou sua esposa e a ofereceu a estranhos online antes de filmar as agressões.

Dogan será julgado nesta segunda-feira, 6, em Nimes, no sul da França, sob a acusação de estupro agravado por administrar substâncias que prejudicam o julgamento ou o autocontrole, um crime que pode levar a até 20 anos de prisão.

Ele permanece em liberdade enquanto aguarda o veredicto. Os promotores pediram 12 anos em seu primeiro julgamento, mas o tribunal impôs nove.

O caso de Gisèle Pelicot

No processo original, o ex-marido de Gisèle e outros 50 homens foram condenados por agredi-la sexualmente entre 2011 e 2020, enquanto ela estava sob efeito de substâncias químicas. Dominique foi condenado a 20 anos de prisão, enquanto as penas para os outros réus variaram de três a 15 anos de prisão.

O julgamento atraiu a atenção internacional depois que Gisèle se opôs a uma audiência fechada, uma exigência feita por alguns réus. O tribunal decidiu a favor dela. As provas incluíam vídeos caseiros chocantes dos abusos que Dominique filmou na casa do casal na pequena cidade de Mazan, na Provença, e em outros locais.

"Não tenho nada do que me envergonhar. A vergonha deve mudar de lado", disse ela no primeiro dia do julgamento. Após o veredicto, ela declarou que "nunca se arrependeu dessa decisão" e agradeceu aos apoiadores que lhe deram "força" para voltar ao tribunal todos os dias.

Desde então, Gisèle se tornou um símbolo da luta contra a violência sexual, e o caso chocante provocou uma reflexão nacional sobre a cultura do estupro na França.

Dominique admitiu seu papel e não recorreu da sentença de 20 anos de prisão, agora definitiva. Ele deve testemunhar durante a audiência de apelação após ser implicado pelo réu restante.

Dos 51 homens condenados, 17 inicialmente entraram com recursos. A maioria deles foi retirada e apenas Dogan prosseguiu com seu recurso.

Enquanto o julgamento do ano passado se estendeu por quatro meses, o novo julgamento está programado para durar no máximo quatro dias, com o veredicto previsto para quinta-feira, 9.

O processo civil em Avignon está marcado para novembro para determinar os danos devidos à vítima principal e sua família, a serem pagos conjuntamente pelos homens condenados. Com informações da Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

França

caso Gisèle Pelicot
Mundo
