Na Europa, polícia prende quatro pessoas suspeitas de integrar o Hamas

Quatro pessoas suspeitas de integrar o Hamas na Europa e planejar ataques a instituições judaicas no continente foram presos, segundo as autoridades da Alemanha e da Holanda. As prisões ocorreram na quinta-feira (14), informou o promotor federal alemão.

Dentre os 3 detidos na Alemanha, 2 são cidadãos libaneses e 1, egípcio. Já a pessoa detida nos Países Baixos foi descrita como sendo holandesa. A ministra do interior alemã, Nancy Faeser, afirmou que o país usa “todos os meios constitucionais contra aqueles que ameaçam a vida dos judeus e a existência do Estado de Israel”, diante da visão dos Estados Unidos da União Europeia e de outras nações que consideram o Hamas uma “organização terrorista”

