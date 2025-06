Musk intensifica ataqes a projeto de lei de Trump nas redes sociais

Elon Musk, que deixou seu emprego como funcionário especial do governo há apenas alguns dias, está intensificando seus ataques ao projeto de lei de impostos e gastos maciços de Donald Trump, deixando bem claro que não está de acordo com ele.

O CEO da Tesla pediu aos seus seguidores no X que "liguem para o seu senador, liguem para o seu congressista, falir os Estados Unidos NÃO é bom! MATEM o projeto de lei".

Em uma postagem separada, ele disse que "um novo projeto de lei de gastos deve ser redigido de forma a não aumentar enormemente o déficit e aumentar o teto da dívida em 5 TRILHÕES DE DÓLARES".

O bilionário também respostou uma nota da Leading Report que dizia que "Musk endossa a proposta de impedir a reeleição de todos os membros do Congresso se o déficit exceder 3% do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA". (COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.