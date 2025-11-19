Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Museu do Louvre terá 100 novas câmeras após roubo de joias

Os sistemas anti-intrusão começarão a ser instalados em duas semanas

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Museu do Louvre será reaberto no mês de julho (REUTERS/Benoit Tessier)

O Museu do Louvre anunciou na quarta-feira (19) a instalação de novas câmeras de vigilância e sistemas anti-intrusão. A medida surge após o recente roubo das joias da coroa, ocorrido no mês passado.

Segundo Laurence des Cars, chefe do museu, as 100 câmeras estarão operacionais até o final de 2026. Os sistemas anti-intrusão, que impedirão intrusos de se aproximarem dos edifícios, começarão a ser instalados em duas semanas.

A diretora descreveu os equipamentos como essenciais para garantir a "proteção completa dos arredores do museu". Ela enfatizou que, "após o choque, após a emoção, após a avaliação, é hora de agir", durante audiência na Assembleia Nacional.

Novas Medidas e Detalhes do Roubo

Estas instalações fazem parte de um pacote de mais de 20 medidas emergenciais que serão implementadas. Além disso, o museu criará o cargo de "coordenador de segurança", vaga que foi anunciada este mês.

Sobre o roubo, des Cars revelou que os criminosos levaram menos de oito minutos para forçar a entrada. Eles acessaram a Galeria Apollo através de uma janela, com a ajuda de um elevador de carga, e subtraíram um tesouro avaliado em 88 milhões de euros.

A chefe do Louvre detalhou que as ferramentas elétricas usadas pelos ladrões eram cortadores de disco para concreto. Ela afirmou que este método "não havia sido imaginado de forma alguma" quando as vitrines da Galeria Apollo foram substituídas em 2019, pois foram projetadas para combater ataques internos.

Imagens das câmeras do museu mostraram que as vitrines "se mantiveram notavelmente bem e não se despedaçaram", mesmo sob ataque. Des Cars complementou que os vídeos demonstram "o quanto foi difícil para os ladrões".

Modernização e Desafios do Louvre

A melhoria da segurança é uma prioridade no plano decenal "Louvre Nova Renascença", lançado este ano, com custo estimado de até 800 milhões de euros. O projeto visa modernizar a infraestrutura, aliviar a superlotação e destinar uma galeria exclusiva à Mona Lisa até 2031.

Diante do grande número de visitantes, Laurence des Cars limitou o fluxo diário a 30.000 pessoas nos últimos anos. A pirâmide de vidro, inaugurada em 1989, foi projetada para receber cerca de 4 milhões de visitantes anualmente. No entanto, este ano o museu já registrou mais de 8 milhões de visitas.

A diretora apontou que a extensa modernização pela qual o Louvre passou na década de 1980 está "tecnicamente obsoleta", com equipamentos que foram superutilizados por 40 anos. Recentemente, o museu anunciou o fechamento temporário de alguns escritórios e uma galeria pública devido à fragilidade estrutural.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRANÇA

Louvre

segurança

câmeras
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Sudão do Sul retoma exportações de petróleo após ataques de drones

19.11.25 20h18

Trump reafirma investimento da Arábia Saudita, defende tarifas e sugere mentiras de Powell

19.11.25 17h53

MUNDO

Trump diz que trabalhará com Arábia Saudita e Egito para estabilizar Sudão

Segundo Trump, o Sudão é "uma grande civilização corrompida"

19.11.25 17h42

MUNDO

Ucrânia enfrenta escândalo de corrupção no setor energético em plena guerra

O caso ganhou dimensão política ao envolver Tymur Mindich, coproprietário da empresa de produção de mídia de Zelenski

19.11.25 16h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Filho de paraense tem dedos decepados em escola de Portugal

O menino de 9 anos sofreu outras agressões por parte de colegas, que foram minimizadas pela escola, segundo a mãe

15.11.25 18h43

ACIDENTE

Aeronave da Embraer que levava ministro do Congo cai e pega fogo após derrapar na pista

Além do ministro Louis Watum Kabamba, 20 pessoas também estavam a bordo da aeronave

17.11.25 15h58

GOLPISTA

Copiloto falsifica documentos e pilota avião por meses sem licença

Piloto teria usado documentos falsos para atuar como primeiro oficial; caso levou à abertura de investigação interna

16.11.25 18h25

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda