Mundo passa de 4 milhões de mortes por Covid, diz OMS

Apenas 81 dias após o mundo ter registrado 3 milhões de mortes causadas pela Covid-19, nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde informou que o mundo já alcançou a marca de 4 milhões de vidas perdidas pelo vírus, mas o número "subestima o total de vítimas", segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom.

"O mundo está em um ponto perigoso nesta pandemia. Acabamos de ultrapassar a trágica marca de 4 milhões de mortes registradas de Covid-19, o que provavelmente subestima o número total de vítimas", afirmou Tedros.

Embora muitos países já estejam realizando a vacinação, os números apontam que as mortes por Covid-19 continuam altas. A primeira morte causada pelo vírus foi registrada no dia 9 de janeiro de 2020, decorreram 263 dias para o mundo contabilizar 1 milhão de mortes, 108 dias para 2 milhões, 93 dias para 3 milhões e apenas 81 dias para registrar 4 milhões.

Apesar da declaração, o painel da OMS reporta na manhã desta quarta 3.988.565 mortes causadas pela Covid-19. O monitoramento da Universidade Johns Hopkins aponta 3.995.703 vítimas e o "Our World in Data", projeto ligado à Universidade de Oxford, 3,99 milhões.

O Brasil segue como um dos países com a maior média móvel diária do planeta, os números somados ultrapassam os de países como Rússia e Índia (2º e 3º países do ranking, respectivamente).

Apesar do Brasil ocupar a 1° posição, os números estão diminuindo em comparação com outros meses, em meados de abril, a média era de 3,1 mil para 1,5 mil por dia na última semana, entretanto, esses números continuam elevados.