'Múmias extraterrestres': cientistas retomam investigações sobre caso ocorrido no Peru

Após o Ministério Público do Peru anunciar que considerou uma fraude a suposta origem das múmias de Nazca, exibidas no congresso do México, um grupo de cientistas renomados decidiu retomar as análises dos objetos, na última quinta-feira (4/4).

Os pesquisadores colocaram as múmias, famosas por serem supostamente de origem extraterrestre, em máquinas de tomografia e aguardam resultados mais concretos para entender e explicar a origem dos objetos misteriosos.

Início do caso

A história iniciou em 2017, quando funcionários da universidade San Luis Gonzaga, de Ica, onde fica Nazca, anunciaram a "grande descoberta arqueológica do século 21", afirmando que encontraram os corpos. No entanto, os mesmos foram acusados de alterá-los para apresentá-los como extraterrestres.

Ministério é contra as investigações

O Ministério de Cultura do Peru é contra as investigações e afirma que os corpos são bonecos construídos por saqueadores de túmulos para vender no mercado ilegal. Uma representante do Ministério, inclusive, tentou interromper a fala dos cientistas durante o evento.

O grupo de médicos que retomou as investigações é formado pelo Dr. James Caruso, médico legista chefe e legista do condado da cidade de Denver, Dr. William Rodriguez, antropólogo forense, examinador médico do estado de Maryland, e Dr. John McDowell, professor de odontologista forense aposentado da Universidade do Colorado.

