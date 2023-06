Mulher viraliza na internet por ‘congelar’ gato morto; veja o preço do procedimento

Nem sempre é fácil se desprender de um animal de estimação que viveu por longos anos na família. E cada pessoa, normalmente, age de maneira diferente com o luto. Nos Estados Unidos, uma americana foi um pouco fora do comum e decidiu “congelar” o corpo seu antigo gato, que morreu aos 16 anos.

Soren High é moradora de Portland. Ela usou as redes sociais para mostrar que fez um processo chamado “freeze-drying“, parecido com a taxidermia. O custo para “congelar” o corpo do pequeno Loki foi de R$ 16 mil.

A mulher afirma que o processo envolve a aplicação de temperaturas muito frias ao corpo no vácuo, para remover toda a umidade e a temperatura do corpo — basicamente congelando o animal no tempo. “Eu sabia que queria ter [Loki] preservado no dia em que a levei para casa. Soube imediatamente que ficaríamos juntos para sempre”, contou ela ao site Insider.

Depois de enviar o cadáver de Loki para o serviço, Soren logo o recebeu de volta, com direito a flores e compressas de gelo. Mais de 5 milhões de pessoas já visualizaram o vídeo. Veja!

#petpreservation #taxidermy #petsoftiktok #freezedriedpets #fypシ #foryou #grief #loss #memorial ♬ Relaxing lofi music(1014185) - Akase @teapourn Remembering Lokicat the only way she deserved ❤️ having a pet preserved is a personal decision and one that many may never understand. When i got Lokicat as a kitten, I knew this was how i was going to deal with ber death. I knew i never wanted her to be gone, and that I wanted to always have her with me. Her death was sudden, even though she was 16. We never expected this would happen and especially by a dog we had been fostering. This situation broke us into a billion pieces. After finding a home for the dog, we had Loki preserved through @Animal Family Pet with help through donations and raising funds with memorial fabrics and pieces. Her preservation cost nearly $3k and it was worth every Penny. . . #petmemorial