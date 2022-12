Mulher viciada em tatuagem relata dificuldade para conseguir emprego: 'Não me aceitam'

Conhecida pelas inúmeras tatuagens pelo corpo, Melissa Sloan, de 45 anos, relatou ao tabloide The Mirror que, após não conseguir emprego por conta da sua aparência, agora está sendo banida de entrar em certos bares da cidade para não "assustar" os clientes. Moradora do País de Gales, no Reino Unido, a britânica começou a se tatuar quando tinha apenas 20 anos, e agora vem cobrindo as artes antigas por novas devido a falta de espaço.

"Eu simplesmente não consigo parar. É muito viciante", disse ela, revelando que se considera uma viciada por pintar a pele toda segunda, terça, quarta, quinta e domingo. Para conseguir manter o vicio diante ao desemprego, Melissa e o namorado aprenderam a tatuar o próprio corpo, e revezam nos desenhos.

"Amanhã vou fazer uma cruz no meu rosto. Isso custaria 60 libras - R$ 354 -, mas só vai custar a tinta e a agulha. Um frasco de tinta custa 10 libras (R$ 59) e uma caixa de agulhas também, então essa tatuagem vai custar mais ou menos uma libra (cerca de R$ 5,90)", calculou.

Desemprego

Mãe de dois filhos, Melissa lamentou não ser contratada devido às tatuagens, mesmo se oferecendo para todo tipo de serviço. "Eles simplesmente não me aceitam. Eu me inscrevo para serviços de limpeza de banheiros onde vivo, mas eles não me querem por causa das minhas tatuagens", lamentou ela, afirmando que está sendo banida de entrar em bares.

"Ainda não consigo emprego por causa das minhas tatuagens. Não posso nem mesmo entrar nos bares por aqui perto por causa disso. Dizem ser ofensivas, que não gostam. Isso incomoda [os clientes] nos bares chiques. Eu ignoro", revelou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)