Mulher sofre estupro dentro de trem; passageiros filmam e fazem fotos da cena sem intervir

Uma mulher foi estuprada dentro de um trem no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos na última quarta-feira (13). De acordo com a polícia local, outros passageiros assistiram a violência sem prestar socorro à vítima. Alguns dos presentes teriam tirado fotos e feito vídeos da cena, mas sem intervir ou ligar para a emergência. As informações são do jornal norte-americano The Washington Post e foram divulgadas no portal UOL.

Vídeos de câmeras de segurança mostraram um homem entrando na composição e sentando ao lado da vítima. "Ele sentou ao lado dela para conversar", afirmou Timothy Bernhardt, superintendente de polícia na cidade de Upper Darby, vizinha à Filadélfia, que ficou responsável pela investigação. "E então ele dominou completamente a mulher e usou a força para estuprá-la", disse ao jornal.

O caso chegou às autoridades policiais, após um alerta de uma funcionária da SEPTA, a agência de transporte público da Pensilvânia, afirmou Andrew Busch, porta-voz da companhia, em nota.

Um outro funcionário, do departamento de polícia da SEPTA, entrou no trem na estação 69th Street Transportation Center, em Upper Darby, e socorreu a vítima.

Segundo o Post, entre 80 e 90 mil pessoas viajam, diariamente, na linha Market-Frankford, em que o ataque foi registrado e, segundo o The Washington Post, no total, a violência, durou cerca de 8 minutos.

"Se alguém que testemunhou isso tivesse ligado para o 911 é possível que nós pudéssemos ter agido mais cedo", lamentou Busch, lembrando o número de discagem rápida para a emergência dos Estados Unidos.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo jornal, o suspeito do crime, identificado como Fiston Ngoy, de 35 anos, foi indiciado por diversos crimes, incluindo estupro e a chamada "agressão sexual agravada", cometida na frente de outras pessoas. Ele está detido e sua fiança foi fixada em US$ 180 mil (o equivalente a R$ 992 mil).

A mulher foi levada a um hospital para verificações médicas e sua identidade foi preservada.