Mulher revela como foi abusada por mais de mil homens

Uma mulher traficada desde os 11 anos de idade revelou em livro como foi estuprada por mais de 1.000 homens entre 14 e 20 anos.

Hoje mãe, que mora em uma cidade no sul da Inglaterra, ela contou a história sob o pseudônimo de Emily Vaughn no livro angustiante “Enslaved: My True Story Of Survival” (“Escrava: minha história real de sobrevivência”, em tradução livre) publicado pela Harper Collins.

A história de Emily fornece um relato claro de como os "padrastos" predadores têm como alvo mães solteiras com filhos adolescentes que eles podem explorar, ao lado de seu círculo de amigos.

Ele detalha como o padrasto de sua melhor amiga a levou através das fronteiras do condado para entregar drogas aos 11 anos, o que desencadeou uma cadeia de eventos que colocou sua vida em uma espiral descendente, após ser expulsa da escola por tráfico de drogas.

Emily foi educada em casa por um período e quando ela tinha 14 anos, começou um curso de puericultura na faculdade, onde conheceu uma amiga que a preparou para fazer sexo com homens para usar drogas.

Então, outro homem chamado Yusuf - o namorado da mãe de da amiga - começou a traficá-la para diferentes áreas para fazer sexo com estranhos.

“Eu descobri que se eu tivesse sido estuprada por dois homens, três vezes por semana, isso equivaleria a 312 homens por ano”, escreve Emily. “Mesmo por essa estimativa conservadora, isso significaria que durante aquele período de cinco anos eu havia sido estuprada 1.560 vezes. Às vezes, os estupros incluíam oito ou mais homens por vez, então é difícil calcular um número preciso."

Emily, que ainda sofre com flashbacks, espera que compartilhar sua história ajude outras mulheres que foram vítimas de aliciamento, abuso, tráfico e escravidão moderna.

Em seu livro, detalhes como nomes, lugares e datas foram alterados para proteger a identidade da família.

Abuso infantil

Emily relata na obra como ela tinha 11 anos quando foi levada pela primeira vez através das fronteiras do condado em um negócio de drogas com o padrasto de sua amiga Ashley, Barry. Ashley, que tinha apenas 10 anos na época, foi com eles.

Emily sempre se sentiu deslocada na escola porque outras crianças zombavam dela e a xingavam.

Emily sempre odiou a escola, mas seu trabalho com Barry “abriu seus olhos para um mundo totalmente novo e emocionante”, o que a fez odiar ainda mais a educação.

Ela faltava às aulas, matava aula regularmente e, quando ia, Barry a usava para entregar drogas a outros pais por meio dos filhos.

“Não me importava se fosse pega com drogas na escola - não me importava mais com muita coisa porque estava fora de controle e não queria estar lá”, diz Emily.

“A notícia se espalhou e logo as outras crianças sabiam que, se quisessem drogas, precisariam vir até mim.”

Gangue

Depois que Emily foi expulsa do ensino médio e estudou em casa por alguns anos, ela começou a frequentar aulas de creche na faculdade local quando tinha 14 anos, onde conheceu duas novas amigas, Andrea e Bronwyn.

A primeira vez que Emily foi à casa de Andrea depois da aula, elas foram para o calçadão, que era onde os adolescentes costumavam se divertir.

Quando um carro parou com quatro homens dentro - incluindo os amigos Phil, Sean e Taz - e Andrea deu um aceno tranquilizador para Emily, ela entendeu que significava que os dois estavam entrando.

No entanto, Andrea não se juntou a ela, deixando Emily sozinha com os quatro homens.

A luz interna do carro se apagou e Emily logo viu a amiga desaparecer atrás de uma cabana de sorvete com duas figuras sombrias.

Ela se lembra: “Eu me virei no assento, mas Sean fechou a porta do carro, o que fez com que a luz interna se apagasse.”

Emily acrescentou: “Muitas mãos e dedos estavam em mim, puxando minha blusa, agarrando o cós da minha calça e serpenteando por baixo das minhas roupas.”

Quando o carro começou a andar lentamente, Emily disse que estava implorando para sair e voltar para a segurança da amiga.

Apesar de tentar se libertar, ela se lembra de como todos os três homens a estavam “apalpando” e a “imobilizando”.

“Eu estava chorando muito, mas ninguém conseguia ouvir; meus apelos foram abafados pelos aplausos e falas dos homens ”, diz ela. “Eles começaram a apalpar meu corpo e puxar minhas roupas como uma matilha de animais selvagens.”

Quando os homens estavam ocupados discutindo sobre quem poderia ir primeiro, Emily conseguiu se contorcer para que pudesse pular do carro - antes de correr o mais rápido que pudesse.

Emily correu de volta para onde vira Andrea pela última vez, gritando o nome da amiga em uma tentativa de pedir ajuda. Mas não demorou muito para que os homens a alcançassem e a arrastassem para uma piscina vazia.

“Com meu rosto pressionado contra o concreto azul, várias mãos trabalharam juntas para me prender e tirar meu jeans”, ela lembra. “Eu senti a segurança do jeans deixar minha pele enquanto o frio batia contra ele. De alguma forma, eu ainda estava com minha calcinha, embora ela tivesse sido rasgada nas laterais e estivesse agarrada ao meu corpo por um fio. Mas não importava; os homens não se importaram. Dois deles me prenderam e começaram a me estuprar ao mesmo tempo.”

Ela disse que precisava virar o rosto para o lado, permitindo-se adormecer e se concentrar em outra coisa, ao invés do que estava acontecendo.

Emily continua a dizer que Andrea mais tarde minimizou a experiência e se referiu a isso como “apenas sexo” - acrescentando “é assim que os homens são” e que “fica mais” depois da primeira vez.

“Eu queria crescer, mas não tão rápido”, ela escreve. "Foi meu primeiro encontro sexual e eu não tinha certeza se realmente tinha sido estupro."

A vida piorou

Emily diz que as coisas pioraram ainda mais para ela quando ela tinha 16 anos, durante uma viagem a Telford.

A mãe da amiga de faculdade, Bronwyn, estava namorando um homem chamado Yusuf, que os levou para uma casa onde "nove ou dez" homens estavam esperando para fazer sexo.

“Naquela noite, fui estuprada por cinco homens e Bron foi estuprada pelos demais”, diz Emily. “Quando finalmente terminaram, tentei me levantar, mas minhas pernas cederam. Eu estava com tanta dor que me senti enjoada.”

Ela relata que ainda mais homens entraram pela porta e ela foi estuprada várias vezes, acrescentando que ela não sabe quantos homens estiveram lá.

Emily disse que não importava o quão dolorida ela estava, e que ela sobrecarregava as discussões entre os homens, com a cobrança de £ 20 (R$ 140) para relação sexual completa e £ 10 (R$ 70) para sexo oral.

Recuperando a vida

Mais tarde, Emily se apaixonou, mas não antes de descobrir que o pai do filho dela era casado e tinha quatro filhos com uma mulher que morava em Somerset.

Quando ela suspeitou que estava grávida, Emily estava com a irmã Lucy e o namorado Gareth, que lhe ofereceu maconha.

Emily se lembra de como Lucy e Gareth começaram a rir quando ela recusou a droga, acrescentando que, depois que ela decidiu usar, a sensação a deixou enjoada.

No início do livro, Emily descreveu como ela sofreu um aborto espontâneo no banheiro da faculdade e não tinha certeza sobre a gravidez porque ela nunca quis ter filhos.

Mas ela diz que a mãe a tranquilizou, dizendo que ela cuidaria do bebê, caso Emily não pudesse fazer isso.

Quando ela ligou para seu namorado Rob para contar a ele sobre a gravidez, ele imediatamente disse a ela para “se livrar disso”.

Os amigos dele foram até a casa deles e ofereceram cocaína, mas Emily recusou.

Mais tarde, ela percebeu que não queria criar o bebê em um ambiente com uso de drogas a cada duas semanas, depois que um instinto maternal apareceu - especialmente depois que Rob a acusou de ter um caso e se tornar violenta uma noite.

Emily continua: “Embora eu nunca tenha sido do tipo maternal, estava determinada a não expor um bebê ou qualquer criança às drogas. Minha vida inteira foi arruinada por eles; tudo começou com Barry quando eu tinha onze anos, e eu sabia que nunca poderia infligir isso a outra criança. Eu estava livre de drogas agora, e assim estava desde o dia em que descobri que estava grávida, e estava determinada a continuar assim. Eu devia isso ao meu bebê, no mínimo.”

Emily diz que por causa do que ela passou, ela é 'superprotetora' com a filha e decidiu escrever o livro quando ela se aproximava de seu 11º aniversário.