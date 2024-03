Mulher resgata ouriço ferido e descobre que era 'pompom' de gorro; entenda

Uma mulher protagonizou uma história inusitada de resgate animal ao encontrar um filhote de ouriço ferido na rua. Ela levou o animal para casa e cuidou dele durante toda a noite. No dia seguinte, preocupada com a falta de reação do bichinho, a mulher correu para a reserva natural e hospital de animais selvagens Lower Moss Wood, na esperança de salvá-lo. O caso aconteceu em Knutsford, na Inglaterra.

O ouriço, que já havia chamado a atenção por ser leve e fofo demais, foi levado ao veterinário em uma caixa forrada com jornais e com um pratinho de ração. No entanto, a equipe de profissionais se surpreendeu ao examinar o animal. Ao abrir a caixa, a gerente do hospital, Janet Kotze, descobriu que o suposto ouriço era, na verdade, um pompom que se desprendeu de um gorro de lã.

Confusa e envergonhada, a mulher que realizou o resgate exclamou: "Você está brincando?".

Janet relata que a mulher, preocupada com o estado do "ouriço", foi a primeira paciente do dia. "Pensei: 'definitivamente não é um ouriço, talvez seja algum outro tipo de criatura fofa'. Percebi que não era nada animado e peguei-o. Obviamente, com o peso pude sentir que não era um ouriço ou qualquer animal", lembra a veterinária.

Apesar da situação ter arrancando risadas dos veterinários, o Lower Moss Wood compartilhou a história em seu Instagram como forma de homenagear a "protetora de animais". "Quando boas intenções encontram um caso de identidade trocada! Nossos corações derreteram quando uma alma gentil pensou que estava resgatando um filhote de ouriço, apenas para descobrir que era um pompom fofo de um gorro! Este adorável 'filhote' ainda recebeu todo o amor, completo com um pouco de amor e atenção. Lembre-se, a gentileza não tem limites, mesmo quando é para um amigo peludo falso!", diz a legenda da postagem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)