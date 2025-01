Mulher remove seis costelas e planeja transformá-las em uma coroa

Uma mulher de Kansas City, nos Estados Unidos, decidiu remover seis costelas para alcançar uma cintura mais fina. Emily James, de 27 anos, investiu US$ 17 mil (equivalente a R$ 103 mil) no procedimento estético e agora pretende celebrar a cirurgia de maneira inusitada: transformando os ossos retirados em uma coroa.

"Estou planejando pedir para alguém fazer uma coroa com as costelas", revelou Emily ao portal Caters News. Inicialmente, ela considerou a ideia de presentear um amigo próximo com os ossos, mas optou por usá-los para criar o acessório único.

Durante a recuperação, Emily, que mora no estado do Missouri, utilizou um espartilho para ajudar a controlar o inchaço, embora tenha afirmado que a dor foi mínima, "apenas 2 em uma escala de 10".

Emily compartilhou sua experiência nas redes sociais, detalhando o processo da cirurgia e sua recuperação, o que gerou uma onda de opiniões divididas entre os internautas.

"Algumas pessoas sugeriram que eu transformasse as costelas em brinquedos de mastigar ou que as usasse para fazer um caldo", comentou ela. "Pessoalmente, acho que minha carne teria um gosto delicioso."

Apesar das sugestões excêntricas, Emily deixou claro que não tem intenção de consumir suas próprias costelas. "Comer carne humana pode causar vários distúrbios graves e fatais, então, não, obrigada. Não serei canibal."

A decisão de Emily gerou piadas e comentários críticos, mas ela afirma não se abalar com as opiniões negativas.

"Remover minhas costelas não muda quem eu sou: uma mulher trans gentil e amorosa. Muitas mães por aí fazem procedimentos como lifting de bumbum brasileiro. Qual é a diferença?", questionou Emily.

Determinada e confiante, ela finalizou: "É meu corpo, meu dinheiro, e vou fazer o que quiser com eles."