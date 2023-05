Mulher recebe salário para ser ‘filha em tempo integral’ e deixa emprego onde estava há 15 anos

Uma mulher chinesa deixou o cargo onde atuava há mais de 15 anos para se tornar “filha em tempo integral” com direito a salário. Com 40 anos, Nianan trocou o escritório pela rotina com os seus pais, e recebe um montante que ultrapassa R$2,5 mil por mês.

O caso viralizou nas redes sociais e foi publicado pelo portal Unilad, do Reino Unido. A “nova profissão” de Nianan consiste em realizar atividades comuns do dia-a-dia, como preparar refeições, levar os pais para fazer compras, sair com os pais para dançar e até mesmo organizar viagens mensalmente.

O salário de Nianan advém da pensão recebida por seus pais, que chega aos 100 mil yuans anuais (cerca de R$71 mil). Deste valor, a mulher de 40 anos recebe quatro mil yuans por mês, pouco mais de R$2,8 mil.

Segundo a chinesa, que se refere ao novo trabalho como “uma profissão cheia de amor”, as suas despesas são ainda menores, pois os pais cobrem todos os valores, além das vantagens de deixar o seu cargo anterior, onde tinha uma rotina bastante estressante.

A prática vem se tornando comum na China e gerou um debate sobre as dinâmicas familiares. Segundo o portal britânico, o país obriga por lei que os filhos visitem os seus pais idosos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)