China condena norte-americano de 78 anos à prisão perpétua por espionagem

Um cidadão norte-americano de 78 anos foi condenado, nesta segunda-feira (15) à prisão pérpetua na China, sob a acusação de espionagem. De acordo com informações divulgadas pela agência de notícias Reuters, John Shing-Wan Leung morava em Hong Kong e tinha passaporte dos Estados Unidos. Ele começou a ser investigado em 15 de abril de 2021, segundo a justiça chinesa, que não deu mis detalhes do crime cometido pelo homem.

Desde fevereiro deste ano, as tensões entre China e Estados Unidos voltaram a aumentar, depois que um suposto balão espião chinês sobrevoou o território americano e acabou acavou abatido por militares dos EUA.

A embaixada dos Estados Unidos está ciente do caso contra John Shing-Wan Leung, mas, devido à privacidade do processo, não fez mais comentários sobre a condenação. “O Departamento de Estado não tem maior prioridade do que a segurança dos cidadãos americanos no exterior”, afirmou um porta-voz da embaixada.