Índia ultrapassa China e se torna a nação mais populosa do planeta

Pela primeira vez em séculos de história, a China não é o país mais populoso do planeta. O país asiático está sendo ultrapassado pela Índia este mês, segundo projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê a mudança no ranking de países mais populosos até o fim de abril.

Segundo a ONU, até o final deste mês a Índia terá 1,428 bilhão de habitantes, enquanto a China terá 1,425 bilhão, sendo ultrapassada pela primeira vez desde o início da contagem da organização, em 1950. No entanto, historiadores estimam que a China já era a nação com a maior população desde 1750.

A mudança no topo deste ranking acontece quarenta anos após a China instaurar a chamada política do ‘filho único’, programa radical de controle da natalidade, criado em 1980. Um dos resultados foi a estagnação do crescimento, mesmo depois do fim oficial da política. Agora a população chinesa está envelhecida e prestes a encolher. As projeções apontam que em 2050 a população chinesa vai ser 8% menor do que a atual.

ÍNDIA

Apesar de também ter enfrentado políticas públicas para diminuir a natalidade, a Índia tem uma população muito mais jovem, com uma taxa de fertilidade mais alta e uma queda na mortalidade infantil nas últimas três décadas.

À ONU, Dudley Poston, professor emérito de sociologia na Texas A&M University, afirmou que a Índia tem mais bebês nascidos a cada ano do que em qualquer outro país, enquanto na China há mais mortes a cada ano do que nascimentos.

A população indiana deve continuar crescendo e deve atingir o pico em 2064, com 1,7 bilhão de pessoas — cerca de 50% maior que a população projetada da China.