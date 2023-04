Acrobata chinesa morre após queda em apresentação circense; veja o vídeo

Uma acrobata chinesa morreu após cair de uma altura de quase 10 metros durante um show na cidade de Suzhou, na China, na última sexta-feira,14. A queda foi registrada em vídeo por pessoas que estavam no local.

Na gravação, é possível ver o momento em que Sun Moumou, de 37 anos, fazia uma acrobacia com o parceiro de palco e marido. Durante uma das transações que faziam no ar, ele não conseguiu segurá-la e a circense caiu.

Sun chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Depois do acidente, os shows planejados para o fim de semana foram cancelados.

As autoridades irão investigar as medidas de segurança adotadas pelo estabelecimento que promovia o espetáculo, o Anhui Yaxi Performing Arts Media. De acordo com o Global Times, a empresa já foi multada em US$ 7 mil (R$34,5 mil) por “realizar apresentações comerciais sem aprovação”.

Comunicado

A Associação de Acrobatas da China divulgou um comunicado no domingo em que pede segurança para os acrobatas, uma vez que “o mercado da performance está se recuperando gradualmente desde o início deste ano”.

Especialistas do setor dizem que é “muito difícil” aplicar medidas de segurança para este tipo de apresentação e que o acidente pode ter resultado de vários fatores, como condições físicas e mentais dos artistas ou a operação inadequada do guincho e que uma rede deveria ter sido montada para garantir a segurança.

A acrobata deixa um casal de filhos.