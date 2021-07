VÍDEO: Mulher pesca com o amigo urso na Rússia

Archie, o urso, e Veronika Dichka, a tutora, gostam de passar o tempo "pescando" juntos no lago da floresta na terra natal dela, Novosibirsk, no sul da Sibéria. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Veronika resgatou Archie de um safári que estava falindo há dois anos e o mantém como animal de estimação.

Os dois são como quaisquer outros amigos que apreciam a companhia um do outro. Eles podem ser vistos com varas de pescar nas mãos, e Veronika abraçando o amigo peludo.

O difícil é convencer Archie a ficar no barco esperando o peixe fisgar a isca.

Veronika afirma: “Ele me vê como um membro de sua família, compartilhamos comida, [ele] dorme em meus braços quando tem medo e se esconde atrás de mim. Nós o resgatamos do parque safári, mas não podemos soltá-lo na natureza, pois ele viveu em cativeiro por toda a vida. Archie passa todos os dias conosco e é loucamente apaixonado por água.”