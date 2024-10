Mulher fica presa de cabeça para baixo em rochas ao tentar recuperar celular

Ao tentar recuperar o celular que havia caído, uma jovem de 23 anos acabou ficando presa de cabeça para baixo entre duas rochas na região de Hunter Valley, em New South Valley, na Austrália. O incidente ocorreu em 12 de outubro, no início deste mês.

A australiana, identificada como Matilda Campbell, estava realizando uma caminhada com amigos no local quando tudo aconteceu. De acordo com as equipes de resgate, ela estava tentando tirar fotos da paisagem e acabou deixando o celular cair. Quando se abaixou para tentar alcançá-lo, perdeu o apoio e caiu numa fenda de três metros entre dois grandes blocos de pedra.

Ao perceberem Matilda suspensa entre as rochas, incapaz de se mover, os amigos da jovem imediatamente tentaram resgatá-la. Sem sucesso, eles tiveram que acionar os serviços de emergência.

A mulher passou mais de uma hora pendurada de cabeça para baixo antes da chegada da equipe de resgate e só pôde ser libertada após longas horas de operação. Segundo o portal Daily Mail, ela estava presa em uma curva apertada em forma de 'S' que impedia que fosse simplesmente retirada.

"Nos meus 10 anos como socorrista, nunca experimentei algo tão complicado como isto", relatou o paramédico Peter Watts, que liderou a equipe, nas redes sociais do serviço de resgate de New South Valley.

Mulher é resgatada após ficar presa de cabeça pra baixo por sete horas em fenda entre rochas na Austrália

Resgate

O serviço de resgate informou que a jovem foi resgatada com segurança após sete horas de operação. Apesar da situação angustiante, ela sofreu apenas alguns pequenos arranhões e hematomas. Já o celular não foi recuperado.

Para tirar a jovem das pedras, os socorristas tiveram que usar um guindaste para mover pedras que bloqueavam o caminho para libertar Matilda, entre elas um enorme bloco de 500 kg. Eles também construíram uma proteção de madeira, para proteger a jovem de escombros.



Depois de remover grande parte das rochas, o socorrista Peter Watts entrou na cavidade e conseguiu segurar a mulher pelos pés, assim libertando a mulher da situação.

Após o resgate, Matilda agradeceu às equipes que a salvaram por meio de suas redes sociais. "É seguro dizer que sou a pessoa mais propensa a acidentes de todos os tempos. Estou bem, só tenho alguns ferimentos dos quais estou me recuperando, nada mais de exploração de rochas para mim por um tempo!", disse ela, com bom humor.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)