Mulher esquece peruca no porta-malas e vira caso de polícia; entenda

Uma mulher esqueceu a peruca presa no porta-malas do carro e acabou recebendo a visita da polícia, registrada por câmera de campainha de onde mora. Toria Townsend relatou que o dia 22 de junho foi um dia agitado para ela. Atrasada para o seu compromisso, ela tirou a peruca e jogou-a no veículo, fechando-o com força.

Ela conta que não deu muita importância ao ocorrido, mesmo recebendo olhares estranhos durante toda a viagem de Akron de volta para sua casa em Massillon, nos Estados Unidos. Dez minutos depois, policiais bateram em sua porta e a interação desde então viralizou.

"Eu estava tão apressada naquele dia que esqueci da minha peruca e não prestei atenção onde ela tinha caído", disse Townsend.

Os policiais perguntaram se ela era cabeleireira e, ao responder que não, eles explicaram que receberam uma ligação de alguém preocupado de que uma pessoa estivesse trancada em seu porta-malas. Townsend e os policiais começaram a rir imediatamente enquanto ela corria para pegar as chaves e desbloquear sua peruca. Assista:

[twitter=1675129938238660608

Desde a interação, Townsend postou o vídeo da câmera de campainha online, recebendo milhares de visualizações. Ela, que é uma mulher negra, disse que é um exemplo perfeito de uma ótima interação com a polícia, algo que nem sempre é mostrado.

"Normalmente, você vê um desfecho ruim quando se trata de uma pessoa de cor e um policial", disse Townsend, "Quando você finalmente vê algo bom (que começou com essa situação), é engraçado", completou.

Townsend disse que está feliz que a polícia tenha sido chamada, pois isso mostra o quanto a comunidade se preocupa.