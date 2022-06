Mulher destrói garrafas de vinhos após ser demitida; vídeo

Uma mulher chamada Evelyn Roldán, de 25 anos, foi presa após destruir diversas garrafas de vinho de um supermercado na Argentina. A acusada teve um ataque de raiva ao ser informada que estava sendo demitida do estabelecimento, onde era funcionária. Um vídeo da situação foi registrado por pessoas que estavam no local e mostra a mulher derrubando os vinhos. O caso aconteceu na última segunda-feira (13).

O vídeo em que Evelyn aparece destruindo as garrafas foi muito compartilhado nas redes sociais da região. Em sua defesa, a ex-empregada disse que o vídeo foi editado pelos antigos chefes e não mostra a discussão que ela teve com as pessoas que a demitiram.

Confira as imagens

Após a polícia chegar ao supermercado e levar a mulher para a delegacia, ela fez diversas acusações contra os antigos patrões e afirmou que foi submetida a injustiças.

“Eu paguei todo o dano que causei, da forma que a lei decidiu. Demitiram-me assim, com uma mão atrás da outra, de um dia para o outro, sem motivo, sem me dar razões, uma explicação, nem ao menos uma desculpa”, disse ela.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)