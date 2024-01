Mulher descobre que ela e o namorado estavam tendo um caso com o mesmo homem

Uma mulher de 23 anos descobriu que ela e o namorado, de 26 anos, estavam tendo um caso com o mesmo homem, que era amigo do casal. A situação foi relatada pela conselheira amorosa Deidre Sanders, em sua coluna no tabloide The Sun, e chamou a atenção dos britânicos.

Segundo o relato, a mulher conheceu um amigo do namorado e sentiu uma “atração instantânea”. Quando os três estavam bebendo algumas cervejas e vinho na residência do casal, o namorado ficou bêbado e foi para a cama dormir.

“O amigo e eu colocamos um filme, mas ele começou a dar em cima de mim. Acabamos fazendo sexo em todos os lugares: no sofá, no chão e na mesa da cozinha. Tudo enquanto meu namorado estava dormindo lá em cima”, contou a mulher.

Certo dia, ela se questionou onde o parceiro esteve uma noite. Foi quando resolveu olhar o telefone do namorado e acabou encontrando fotos nuas do amigo do casal, com quem manteve relação sexual, e mais algumas do próprio namorado e uma dele com o amigo juntos. A jovem foi aconselhada por Deidre Sanders a contar tudo para o parceiro e ver o que acontece.