Mulher descobre cerca de 100 tumores após cirurgia de remoção de cisto

Uma mulher de 29 anos, que acreditava estar sempre inchada por conta de problemas intestinais, descobriu que estava com cerca de 100 tumores pelo corpo. Com a barriga já no tamanho equivalente ao de uma gestação de 20 semanas e com outros sintomas físicos, ela decidiu buscar atendimento médico.

A norte-americana Victoria Grande procurou um pronto-socorro relatando fortes dores abdominais. Foi então que ela descobriu que tinha um cisto de 11 centímetros crescendo no ovário.

Ela passou por uma cirurgia de remoção do tumor, que já tinha até pelos e pele. Entretanto, durante o procedimento, os médicos descobriram outros 100 tumores no corpo de Victória e ela foi diagnosticada com a síndrome do teratoma crescente. O teratoma é um tipo de tumor, na maioria das vezes benigno, ligado às células germinativas.

Em uma operação de 10 horas de duração realizada em junho, os médicos removeram vários dos outros tumores que estavam espalhados no corpo da paciente. Após a cirurgia, ela começou o tratamento com quimioterapia e, hoje, está curada.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)