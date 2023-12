Mulher com útero duplicado dá à luz dois bebês em dias diferentes nos EUA

Uma mulher estadunidense, identificada como Kelsey Hatcher, que possui um útero duplo, também conhecido como útero didelfo, uma condição rara, deu à luz a duas bebês em dias diferentes. A informação foi divulgada pela Universidade do Alabama em Birmingham (UAB). O primeiro parto ocorreu no dia 19 de dezembro, e o segundo no dia 20, sendo um parto normal e outro cesariana.

VEJA MAIS

A primeira a vir ao mundo foi Roxi, que estava no útero em que os primeiros três bebês de Kelsey foram gerados. Essa é a quarta gestação de Hatcher.

Já a segunda bebê, batizada como Rabel, precisou nascer de cesariana, nascendo 10h depois da irmã. Além do útero, cada um dos bebês teve seu próprio saco, placenta e o cordão umbilical, dando um espaço maior a uma gravidez típica de gêmeos, como destacou o professor da Divisão do Materno-Fetal da UAB, Richard O. Davis.

“Nunca, em nossos sonhos mais loucos, poderíamos ter planejado uma gravidez e um parto como este. Mas trazer nossas duas meninas saudáveis ​​a este mundo com segurança sempre foi o objetivo”, afirmou Kelsey.

Afinal, as bebês são gêmeas?

Segundo o hospital, uma gravidez de gêmeos é definida por dois bebês no mesmo útero durante a mesma gestação. Como Kelsey tinha uma filha em casa útero, foram liberados dois óvulos que foram fertilizados durante o mesmo ciclo de ovulação. Para a sua equipe médica, Roxi e Rabel podem, sim, ser consideradas gêmeas.

“Acho que é seguro chamar as meninas de gêmeas fraternas”, disse o médico Davis. “No final das contas, eram dois bebês na mesma barriga ao mesmo tempo. Eles apenas tinham apartamentos diferentes”, complementou.