Gêmeas querem engravidar juntas do mesmo noivo; entenda a história

As irmãs Anna e Lucy DeCinque, além de gêmeas idênticas, são noivas do mesmo homem e pretendem engravidar, simultaneamente. Elas são conhecidas como "as gêmeas mais idênticas do mundo".

As duas mantêm uma relação estável com Ben Byrne, há 11 anos. A expectativa das irmãs é que os filhos nasçam juntos. Isso tudo porque elas querem "ser as mães do filho uma da outra".

VEJA MAIS

FAMA RECONHECIDA

As irmãs Anna e Lucy DeCinque são australianas, têm 35 anos, e são protagonistas do programa "Extreme Sisters" (Irmãs Extremas, tradução do inglês). Elas vivem juntas, se vestem e agem da mesma maneira. Ao tabloide britânico DailyMail, elas afirmam ter "recomendação médica" para não se separarem.

Ben afirma que não se incomoda com a relação por ter também um irmão gêmeo, o que o faz "entender melhor" as intenções e ações das noivas.