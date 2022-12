Gêmeas que dividem o mesmo noivo tentam faturar na internet vendendo gravações de Natal

As gêmeas australianas Anna e Lucy DeCinque, descritas como as "mais idênticas do mundo", viralizaram na internet em 2021 ao mostrarem a rotina de dividir o mesmo noivo, Ben Byrne, em um reality show transmitido pelo canal TLC. Mas agora, longe dos holofotes, a dupla vem tentando usar a aparência extremamente similar para lucrar vendendo gravações de Natal para os seus seguidores.

VEJA MAIS

Com o mesmo homem há mais de 11 anos, as irmãs já afirmaram que estão tentando engravidar juntas desde 2021, e chegaram até a medir a temperatura todas as manhãs para saber se estavam ovulando, além de colocar as pernas apoiadas para o alto após as relações sexuais. "Se eu ficar grávida, certamente a Lucy precisa ficar junto. Nossos corpos precisam estar parecidos", contou Anna.

As gêmeas Anna e Lucy compartilham uma conta conjunta no Instagram. (Foto: Instagram @annalucydecinque)

Como o feito não foi alcançado, as gêmeas estão tentando lucrar nesse Natal vendendo mensagens personalizadas aos seus seguidores, já que muitos ficam animados com a aparência e obsessão das duas. Elas usam isso a favor e colocam as mesmas roupas, brincos, cabelo e maquiagem, em um vídeo vendido por 123 libras, o equivalente a quase R$ 800. "A gente vive a nossa vida obcecadas em sermos identificados, não tem como ser de outro jeito, estamos juntas 24h. Estamos sempre idênticas", disse Lucy.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)