Mulher dá à luz gêmeas sem saber de gravidez e uma das bebês cai na privada

A mãe das crianças contou que começou a ter dores semelhantes a de uma diarreia na quinta-feira (6), no município de Inhumas, em Goiás (GO). A família pediu para não ser identificada.

Após sentar novaso sanitário, ela disse que sentiu uma forte dor na coluna e ligou para o marido pedindo ajuda, já que não conseguia se mexer. A bolsa teria rompido quando o marido chegou em casa. Ele ajudou no parto da primeira criança.

O marido contou que puxou a bebê e a mulher continuou sentindo muita dor. O filho da minha cunhada foi chamar o pessoal do postinho. “Quando pensa que não, caiu alguma coisa dentro do vaso. Todo mundo pensou que era a placenta, eu não estava esperando nem o primeiro, imagina o segundo?”, contou a mulher.

"O bombeiro chegou para me socorrer, eu me levantei para ir para a maca e caiu a placenta. Pensei: se isso é a placenta, o que caiu no vaso?'. Quando eu olho para o vaso, o segundo neném lá dentro. Mãe das gêmeas“, disse a mulher que não quis se identificar.

O Corpo de Bombeiros confirmou o caso e afirmou que também foi acionado para socorrer a criança. Os bombeiros retiraram a segunda recém-nascida da privada e fizeram massagem cardíaca para reanimá-la.

A mãe e as duas recém-nascidas foram levadas para um hospital local e encaminhadas para Goiânia; ela estaria na trigésima segunda semana de gestação.

Nesta segunda-feira (10), a mãe das crianças continuava internada para controlar um quadro de pressão alta. Uma das recém-nascidas também estava internada porque precisa ganhar peso.

A mãe disse que não quis se identificar porque já ouviu uma série de comentários duvidando do caso e afirmando que ela estava "mentindo para ganhar as coisas". Ela já tem um filho de cinco anos, e afirmou que não teve qualquer sintoma de uma gravidez antes do parto.