Mulher com cabelos de 1,2 metro revela que homens propõem pagar para tocar

Uma Rapunzel da vida real com cabelo com mais de um metro de comprimento disse que é inundada com mensagens de flerte de admiradores do sexo masculino que querem pagar para tocar nas madeixas – e que um até ofereceu mais de R$ 1 milhão para comprá-lo. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Kateryna Demers, modelo que mora em Manchester, New Hampshire (EUA), mantem incríveis cabelos longos há 10 anos.

Quando criança, Kateryna, que é originalmente da Ucrânia, costumava ser confundida com um menino porque usava o cabelo era curto. Mas depois de decidir ver quanto tempo os cabelos poderiam crescer, ela agora possui um comprimento invejável que sempre chama a atenção das pessoas.

Kateryna Demers afirma que os homens oferecem a ela muito dinheiro para tocar no cabelo (Reprodução)



Graças ao cabelo, Kateryna é sempre o centro das atenções e tanto os homens como as mulheres a elogiam pelos cabelos bem cuidados. Kateryna tem compartilhado fotos de seu cabelo incrível no Instagram, onde ela tem quase 100 mil seguidores.

Kateryna é inundada com mensagens de homens - e às vezes mulheres - que lhe oferecem dinheiro para escovar e tocar seu cabelo com alguns homens dizendo que seu cabelo ficaria ótimo em seu travesseiro. As pessoas também se aproximam dela em público e tocam no cabelo dela sem permissão.

A modelo não corta os cabelos há 10 anos (Reprodução)

Um empresário alemão até ofereceu a Kateryna U$ 500.000 para deixá-lo rapar o cabelo dela, o que ela educadamente recusou. “Isso foi tentador; tanto dinheiro compra muitas perucas e bolsas, mas no final decidi que não poderia fazer isso.”

Cuidados

“Para cuidar do meu cabelo, eu me alimento bem, faço esportes e cuido dele usando os melhores produtos da indústria capilar”, disse Kateryna.

“Não o exponho com frequência a ferramentas de aquecimento, escovo-o com cuidado e pacientemente, às vezes por horas e uso-o principalmente em um coque ou trançado. Eu gosto de como mantém minha cabeça quente. Gosto da suavidade, brilho, cheiro, gosto de fazer vários penteados, gosto de fazer vídeos e ficar hipnotizada com o resultado, gosto muito dos meus destaques naturais - nenhum colorista consegue torná-los tão bonitos.”

Kate afirma que cuida dos cabelos com os melhores produtos e com pouco secador (Reprodução)

“Muitas pessoas vêm até mim em público e começam a tocá-lo sem nem mesmo perguntar - é estranho porque se você visse uma bela bunda ou peito em uma mulher, você não chegaria e esfregaria, mas as pessoas não ficam tão inibidas para correr seus dedos pelo cabelo de um estranho.”