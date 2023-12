Motorista de ônibus causa engarrafamento para salvar cachorro; vídeo

Na última segunda-feira (27/11), na cidade de Bucaramanga, na Colômbia, um motorista de ônibus notou a presença de um cãozinho, aparentemente perdido, no meio de uma avenida, e resolveu interromper o trânsito, parando o ônibus para evitar atropelar o animal. O gesto do motorista viralizou nas redes sociais.

A decisão provocou um congestionamento na faixa exclusiva de ônibus. Segundo testemunhas, o motorista decidiu descer do veículo e iniciar o resgate do animal, ato que foi acompanhado por passageiros do coletivo. Porém, apesar dos esforços, o cachorro decidiu se abrigar embaixo do ônibus da empresa Metrolínea, o que dificultou ainda mais os esforços de resgate.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cãozinho embaixo do ônibus enquanto as pessoas tentam atraí-lo ou segurá-lo. Temendo pelo animal, os “socorristas”, juntamente com o motorista, elaboraram um plano para capturar o pet, uma vez que ele estava nervoso e ameaçando morder quem se aproximasse.

O condutor do coletivo decidiu, então, movimentar o veículo com cautela, expondo o cachorro. Em seguida, um grupo de pessoas se joga sobre ele, usando roupas para imobilizá-lo e evitar mordidas, e conseguiram pegar o cachorrinho com segurança.

Depois do ato heroico, até a empresa responsável pelo ônibus parabenizou o funcionário, segundo informações do site Infobae.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)