Flagrada com placa de moto adulterada, condutora diz que cachorro comeu o lacre original

Uma mulher de 19 anos foi detida após pilotar uma moto sem habilitação e com a placa adulterada em Bombinhas, no litoral de Santa Catarina. À Polícia Militar, ela informou que um cachorro havia comido o lacre original da motocicleta. A suspeita foi encaminhada pela PM para a delegacia de Itapema. O caso ocorreu na noite do sábado (25).

A PM constatou que a placa tinha registro de furto. Aparentemente nervosa, a jovem informou aos agente que a placa adulterada foi entregue a ela por um jovem que trabalha juntando objetos na rua próximo da residência dela.

Segundo o código penal brasileiro, adulterar sinais de identificação de veículos é um crime com pena de três a seis anos de prisão, além do pagamento de multa.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com